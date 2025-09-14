경기도 1차 소비쿠폰 지급률 98.9%…‘2차 10만원’ 22일부터 지급

이미지 확대 경기도청 전경.

경기도는 민생경제 회복과 지역경제 활성화를 위해 추진한 ‘민생회복 소비쿠폰’ 1차 최종 지급률이 98.9%를 기록했다고 14일 밝혔다.지난 7월 21일부터 시작된 소비쿠폰 지급은 이달 12일 마감됐다. 총 1342만명의 도민이 총 2조1593억원을 신청·수령했다. 특히 지급 개시 단 일주일 만에 전체 대상자의 80%가 소비쿠폰을 받는 등 폭발적인 관심과 참여가 확인됐다.이번 소비쿠폰 지급이 지역 소상공인의 매출 증대에도 기여한 것으로 나타났다.도가 카드사 7월 매출을 분석한 결과 소비쿠폰 지급이 시작된 7월 21일부터 31일까지 카드 매출은 7조3348억원으로 전년 동기(6조1341억원)보다 1조2007억원(약 20%) 증가했다. 같은 기간 소비쿠폰 사용액이 4569억원이었던 점을 고려하면 소비쿠폰 사용 외에도 전반적인 소비 진작 효과를 일으킨 것으로 분석된다. 경기지역화폐 역시 7월 21~31일 2358억원을 결제해 전년 동기(1076억원)보다 119%나 증가했다.2차 지급은 오는 9월 22일부터 시작된다. 소득 상위 10%를 제외한 도민 모두에게 10만원씩 지급한다.소득 상위 10%는 올해 6월 부과된 건강보험료의 가구별 합산액을 기준으로 하되, 고액 자산가는 건강보험료와 상관없이 해당 가구원 모두 지급 대상에서 제외된다. 지급 대상 여부는 국민비서 알림서비스 신청을 통해 15일부터 확인할 수 있다.도는 2차 지급 때도 지급 첫 주에는 생년에 따른 요일제를 도입하고 주민센터 방문 신청자는 신분증 제시만으로 신청이 가능하도록 할 예정이다.강남주 기자