제16회 광주여성영화제 ‘우리는 빛으로’··· 11월 6일 개막

광장에서 극장으로 이어진 ‘우리는 빛으로’

어둠 속, 꺼지지 않는 여성들의 연대와 행진

광주극장·CGV 광주금남로·광주독립영화관

이미지 확대 제16회 광주여성영화제 메인 홍보포스터

제16회 광주여성영화제가 오는 11월 6일(목)부터 10일(월)까지 광주극장, CGV광주금남로, 광주독립영화관에서 진행된다.‘여성의 눈으로 보는 세상, 모두를 위한 축제’라는 슬로건으로 16년째 이어지고 있는 광주여성영화제의 올해 캐치프레이즈는 “우리는 빛으로”다.광주여성영화제집행위는 “‘우리는 빛으로’는 광장에서 함께 목소리를 내고, 서로를 비추며 연결되어 온 여성들의 연대의 역사를 담고 있으며”, 또한 “빛의 예술인 영화가 서로를 응원하고 위로하며 광주여성영화제라는 광장에서 우리가 비출 다른 세상을 상상하며 함께 나아가는 희망의 메세지”라고 설명했다.올해 영화제는 귄 단편공모에 이어 장편공모를 새롭게 도입하기로 했다. 10월 중 기자간담회와 공식 홈페이지를 통해 개·폐막작을 비롯한 주요 상영작과 프로그램이 발표될 예정이다.임형주 기자