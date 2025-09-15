순천 청년 정책, 2025년 청년친화헌정대상 ‘정책대상’ 수상!

지속가능 도시전략 및 청년친화정책 추진 결실

이미지 확대 시 관계자들이 국회의원회관 대회의실에서 순천시의 2025년 청년친화헌정대상 ‘정책대상’ 수상을 기념 사진을 촬영하고 있다.

순천시가 지난 13일 국회의원회관 대회의실에서 ‘제9회 대한민국 청년의 날’ 기념식과 함께 열린 ‘2025년 청년친화헌정대상’ 시상식에서 정책대상을 수상했다.청년친화헌정대상에서 정책대상은 정책, 입법, 지원, 소통 분야에서 청년친화정책 추진 등의 성과가 있는 자치단체의 실적을 평가해 시상하는 상이다. 정책 수혜자인 청년들이 위원으로 직접 참여한 선정위원회에서 심사를 진행했다는 점에서 의미가 크다.시는 청년참여기구의 운영으로 청년의 정책 참여 확대와 일자리·주거·복지 등 일상에서 변화를 체감할 수 있는 다양한 청년친화정책 추진이 높게 평가받았다. 시는 민선8기 들어 청년 전담 부서인 청년정책과와 청년교육국을 신설해 청년정책 추진기반을 강화하고 있다. 청년정책협의체 운영, 위원회 청년참여비율 20% 의무화, 청년센터, 창업연당·청춘창고와 온라인 플랫폼 ‘청년정책114’ 운영을 통해 온·오프라인 청년 전담공간과 참여기구를 체계화했다.올해에도 청년들을 위한 일자리, 주거, 문화·복지, 참여의 5개 분야 106개 사업에 500억원 규모의 청년정책을 추진함으로써 청년의 일과 삶의 전반을 균형 있게 뒷받침하는 정책 모델을 구축해 청년정책을 선도하고 있다.시는 청년들의 취·창업, 주거·복지 지원과 문화 활동, 공동체 활성화를 위해 문화콘텐츠 기업&청년 up! 순천 청년일자리, 청년도전·청년성장프로젝트, 신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 및 꿈청서포터즈 운영 등의 다양한 정책과 프로그램을 펼치고 있다.관내 대학과 협력을 강화해 글로컬대학30, 지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업도 추진 중이다.시 관계자는 “순천은 체계적이고 폭넓은 청년정책을 추진해 청년들이 머무르고, 도전하며, 성장할 수 있는 미래도시로 나아가고 있다”며 “앞으로도 일자리·주거·복지·문화 등 다양한 분야에서 청년들이 체감할 수 있는 정책지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.순천 최종필 기자