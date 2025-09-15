순천시 왕조1동, ‘제5회 주민총회’ 성황리에 열려

총 31건 주민 제안 사업 선정

2026년 예산에 5억원 규모 반영 예정

이미지 확대 조례호수공원 수변무대에서 열린 ‘왕조1동 제5회 주민총회’에 참석한 주민들이 단체사진을 촬영하고 있다.

이미지 확대 노관규 시장이 ‘왕조1동 제5회 주민총회’에 참석해 축사를 하고 있다.

이미지 확대 ‘왕조1동 제5회 주민총회’에서 주민들이 공연을 펼치고 있다.

순천시 왕조1동 주민자치회가 지난 12일 조례호수공원 수변무대에서 주민 500여명이 참가한 가운데 ‘제5회 주민총회’를 성황리에 개최했다.이번 총회는 앞서 지난달 8일부터 지난 7일까지 실시된 온라인 사전투표와 찾아가는 거점지 사전투표를 통해 주민 1493명이 참여해 성원기준(675명) 1.5%를 초과 달성하며 성원보고로 문을 열었다. 이어 12일 현장 투표까지 더해진 결과 더 높은 참여율을 기록했다.주민 투표결과 ‘우리동네 안심귀갓길 조성’ 등 31건의 주민 제안 사업이 선정됐다. 이를 위한 총 5억원 규모의 사업비가 2026년도 예산에 반영될 예정이다. 또한 행사 현장에서는 주민들이 직접 제작한 ‘호수공원 우리이야기’가 상영돼 큰 호응을 얻었다. 이번 총회는 단순한 정책 결정의 자리를 넘어 지역 주민들이 함께 만드는 문화와 소통의 장으로 자리매김했다는 평가를 받았다.정창현 주민자치회장은 “주민총회는 주민 스스로 지역의 문제를 발굴하고 예산 편성까지 직접 결정하는 진정한 주민자치의 장이다”며 “앞으로도 주민과 함께하는 민주적 마을자치를 실현해 나가겠다”고 말했다.신혜정 왕조1동장은 “주민들의 적극적 참여 덕분에 의미 있는 사업들이 선정될 수 있었다”며 “이 힘을 모아 주민과 함께 더 살기 좋은 왕조1동을 만들어 가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자