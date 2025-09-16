정문헌 종로구청장, ‘종로인의 날’ 종로 토박이와 밀착 소통

종로 발전 기여한 11명 유공자 시상

이미지 확대 종로인의 날 정문헌 서울 종로구청장이 지난 15일 열린 ‘종로인의 날’ 행사에 참석해 지역 주민들과 소통했다.

종로구 제공

정문헌 종로구청장이 전날 종로민생살리기운동본부(이하 종로민생본부)가 주최한 ‘제2회 종로인의 날’에 참석했다고 종로구가 16일 밝혔다.

종로민생본부는 2024년 2월 출범핱 대표적인 민생조직으로 회원 2188명 중 1821명이 종로에 거주하고 있다.

지역사회의 다양한 목소리를 전달하기 위한 활동을 이어가고 있다.

정문헌 종로구청장은 “지역 토박이뿐만 아니라 거주민과 생활 인구가 의기투합해 더 나은 종로의 내일을 만들어 가자”며 “앞으로도 종로민생본부와 함께 민생 현안을 해결하고, 지역 정체성을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

올해 행사는 정 구청장과 김소희 국민의힘 국회의원, 이륜구 종로구의회 의원 등 지역 토박이 인사와 800여명의 회원들이 참석한 가운데 종로 발전과 민생 문제 해결을 위해 소통했다. 종로구 발전에 기여한 11명의 유공자를 시상하고, 2026년 신규 사업도 논의했다.김주연 기자