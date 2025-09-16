양천구, ‘14동 14색’…우리동네 마을축제 열려

9월 20일부터 10월 25일까지

행정동 특색 담은 이색 축제의 장

이미지 확대 2025년 동 문화축제 지도

서울 양천구는 축제의 계절 가을을 맞아 9월부터 10월까지 14개 동에서 지역 특색을 담아 준비한 ‘우리동네 마을축제’를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 축제는 주민 간 소통과 공동체 회복을 위한 마을 중심 문화행사로 각 동의 주민으로 구성된 축제추진위원회가 중심이 되어 기획됐다. 공연·전시·체험·먹거리 등 다양한 콘텐츠가 마련돼 가는 곳마다 색다른 이야기와 즐거움을 느낄 수 있다.오는 20일부터 ▲목1동 ‘오목공원 가을 문화축제’ ▲신월2동 ‘달빛문화 축제’ ▲신정7동 ‘갈산·호돌이 축제’를 시작으로 본격적인 동 축제가 열린다.오목공원 가을 문화축제는 야외 키즈카페, 지역 소상공인 플리마켓, 저녁 야외 영화 상영까지 즐길 거리가 가득하다. 달빛문화 축제는 신정네거리역 인근 해누리분수광장에서 개최되며 달빛모양 포토존, 업사이클링 부스 등 이색 체험을 할 수 있고, 호돌이 어린이 공원에서는 학생댄스팀, 갈산초 밴드부 공연 등 청소년이 참여하는 축제가 열린다.오는 27일에는 ▲신정3동과 신월6동이 함께 추진하는 ‘한마음 축제’ ▲목3동 ‘등마루 축제’ ▲목4동 ‘전설의 부침개 달인’ ▲신정6동 ‘행복나눔 마을축제’가 개최되며 축제의 열기를 더한다.한마음 축제는 정통 트로트, 팝페라 등 다채로운 공연과 드론 및 바리스타 체험 등 특별 프로그램이 운영된다. 등마루 축제에서는 에코백만들기, 고추장담그기 등 문화체험이 펼쳐지고, 바로 옆 목4동에서는 올해로 6회째를 맞는 ‘전설의 부침개 달인’ 경연대회가 개최된다. 이와 함께 문화회관 옆 광장에서는 하모니카 연주회, 시니어모델 워킹쇼 등 세대가 어우러지는 행복나눔 마을축제가 열린다.이기재 양천구청장은 “이번 축제를 통해 서로의 일상을 나누고, 지역공동체가 더 가까워지는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.유규상 기자