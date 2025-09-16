여수 남해화학 ‘노동자 사망 사고’ 압수수색

해당 공장장과 안전팀장 등 사고 관계자 휴대전화와 PC 등 확보

이미지 확대 여수산단 내 남해화학 공장 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 여수 국가산단 내 남해화학 공장에서 발생한 노동자 사망 사고를 조사하는 경찰과 노동 당국이 해당 업체를 압수 수색을 했다.고용노동부 광주지방고용노동청과 전남경찰청은 16일 여수에 있는 남해화학 공장에 근로감독관과 수사관 등 20여명을 보내 공장 사무실 등에 대한 압수수색을 벌였다.이들은 해당 공장장과 안전팀장 등 사고 관계자들의 휴대전화와 PC, 사고 관련 서류 등을 확보했다.이를 통해 사고 당시 안전 관리와 규칙이 제대로 지켜졌는지 여부를 명확하게 밝혀내겠다는 계획이다.지난달 29일 남해화학 공장에서는 40대 노동자가 쓰러진 채로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.회사측은 사고 당시 이 공장은 비료 생산 시기가 아니어서 가동을 멈춘 상태며 일부 근로자가 관리 업무만 하고 있었다고 전했다.여수 류지홍 기자