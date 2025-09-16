전남도 고위 공직자들, 지방선거 출마 채비 본격화

명창환 부지사, 여수시장 출마·소영호 전 국장, 장성군수 출마

이미지 확대 전남도청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내년 6월 치러질 제9회 지방선거를 앞두고 전남도 고위 공직자들의 시장·군수 출마를 위한 발걸음이 빨라지고 있다.16일 전남도에 따르면 명창환 행정부지사는 최근 여수시장 출마를 위해 행정안전부에 명예퇴직을 신청을 했다.명 부지사는 행정안전부의 심사를 거쳐 퇴직원이 수리되면 곧바로 내년 선거 준비에 돌입할 계획이다.전남 고흥이 고향인 명 부지사는 여수가 초임 시절 근무했던 곳이고 현재 부모가 여수에 거주해 ‘제2의 고향’이나 다름없는 여수시장 출마를 결심한 것으로 알려졌다.명 부지사는 “최근 석유화학 산업 악화와 관광 등 지역 경제 전반에 걸쳐 어려움을 겪고 있는 여수시를 위해 봉사하고 싶다”며 “시민들이 지역 현안과 지방 행정을 잘 알고 여수 미래 비전을 제시할 수 있는 시장을 원하고 있어 응답하고자 한다”고 말했다.소영호 전 전남도 전략산업국장도 지난달 명예퇴직을하고 장성군수 출마를 준비하고 있다.전남도 정책기획관과 농축산식품국장, 목포 부시장 등의 경험을 바탕으로 장성 발전을 견인하겠다는 입장이다.소 전 국장은 “장성의 교통 접근성을 활용해 모두가 찾고 싶은 ‘잘 사는 장성’을 만들고 싶다”며 “행정 전문가로서 풍부한 인맥을 활용해 장성 발전을 위해 도움이 될 수 있으면 한다”고 말했다.완도에서는 김세국 전 전남도 감사관과 지영배 전 한전공대설립지원단장, 우흥섭 전 진도부군수 등의 이름이 거론된다.지역 정치권에서는 추석을 기점으로 내년 선거를 앞두고 시장·군수 출마를 위해 명예퇴직을 신청하는 고위 공무원들이 더 늘어날 것으로 예상하고 있다.무안 류지홍 기자