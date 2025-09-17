대한매일상회 바로가기
장성군, 황룡강 자전거길에 ‘활주로형 LED 야간 조명’ 설치

임형주 기자
수정 2025-09-17 11:05
입력 2025-09-17 11:05

장성군 황룡강 자전거길에 야간조명 ‘반짝’…안전 확보
태양광 충전식 ‘활주로형 엘이디(LED) 표지’, 2.4km 구간

전남 장성군 황룡강 자전거길에 활주로형 LED 안전등이 설치됐다. (장성군 제공)
전남 장성군 황룡강 자전거길에 활주로형 LED 안전등이 설치됐다. (장성군 제공)


전남 장성군이 황룡강변 자전거도로에 ‘활주로형 엘이디(LED) 표지병’을 설치했다고 17일 밝혔다.

‘활주로형 LED 표지병’은 비행기 활주로에 설치된 유도등에서 착안한 바닥 조명이다. 일정 간격을 두고 부착되어 야간 운행 시 시야 확보에 용이하다. 특히 곡선 구간, 교차로, 보행자 접점 구간에서 사고를 예방하는 데 효과적이다.

설치 구간은 △제1황룡교~황룡파크골프장 △황룡파크골프장 연습장~황룡대교 두 곳으로 총 2.4km 길이다. 군 관계자는 “태양광 충전식 표지병을 설치해 친환경적이고, 유지·관리 비용도 적게 든다”고 설명했다.
장성군은 ‘활주로형 LED 표지병’이 야간뿐만 아니라 흐린 날씨나 비가 내릴 때에도 안전 확보에 도움이 되는 만큼, 다른 구간에 확대 설치하는 방안을 검토 중이다.

임형주 기자
