‘허준축제’ 지역 문화 꽃피는 강서, 2025 한국문화가치대상

이미지 확대 ‘허준축제’ 강서구, 2025 한국문화가치대상 수상 서울 강서구가 허준축제 등 구에 특화된 문화 정책으로 ‘2025 한국문화가치대상’에서 대상을 수상했다고 17일 밝혔다. 사진은 진교훈 강서구청장이 제22회 허준축제에서 개막을 선언하는 모습.

강서구 제공

서울 강서구가 ‘2025 한국문화가치대상’에서 ‘대상’을 수상했다고 17일 밝혔다.이번 수상으로 강서구의 다양한 문화정책이 전국 지방자치단체 중 최고 수준이라고 인정받았다. 강서구는 ▲‘허준축제’와 ‘사각사각 페스타’ 등 특색 있는 행사 ▲허준박물관과 겸재정선미술관, 강서아트리움 등 지역 대표 문화시설 활성화 ▲마곡문화거리·허준테마거리 등 특색 있는 문화거리 조성 등에서 높은 점수를 기록했다.올해 6회째인 한국문화가치대상은 문화체육관광부가 후원하고 사단법인 한국문화가치연구협회가 주관하는 문화정책 상이다. 전국 지방자치단체와 지역 문화재단의 문화 정책 성과를 지역 정체성, 주민 참여와 소통, 문화사업의 경제적 효과, 예술 접근성 등 7개 지표를 정량·정성평가했다.다음달 18, 19일 열리는 제23회 허준축제는 지역 대표 인물인 허준을 주제로 펼쳐지는 건강문화축제다. 올해는 기존 서울식물원 중심에서 마곡중앙로과 마곡광장 구간까지 행사 공간을 확대했다.진교훈 강서구청장은 “앞으로도 일상 곳곳에서 문화가 꽃피는 품격 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.#사진설명서울 강서구가 허준축제 등 구에 특화된 문화 정책으로 ‘2025 한국문화가치대상’에서 대상을 수상했다. 사진은 제22회 허준축제에서 개막을 선언하고 있는 진교훈 강서구청장.강서구 제공김주연 기자