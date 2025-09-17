대한매일상회 바로가기
도봉구, ‘도전! 청렴·인권 골든벨’ 실시

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-09-17 13:43
입력 2025-09-17 13:43
이미지 확대
오언석 도봉구청장이 골든벨 마지막 문제를 내고 있다. 도봉구 제공
오언석 도봉구청장이 골든벨 마지막 문제를 내고 있다. 도봉구 제공


서울 도봉구는 지난 12일 도봉구청 선인봉홀에서 ‘도전! 청렴·인권 골든벨’을 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 골든벨 문제는 청렴·인권 관련 지식뿐만 아니라, 실제 사례를 바탕으로 한 문항들로 구성돼 직원들이 깊이 있는 학습을 할 수 있도록 했다.

또 올해 행사에는 직원 약 200명이 참여했다. 이중 6급 이상 간부급 공무원은 78명으로 전체의 40%에 달했다. 약 90분간 이어진 퀴즈에서 최후의 1인은 김영인 기후환경과 김영인 주무관이 차지했다.

오언석 도봉구청장은 “청렴과 인권은 신뢰받는 행정의 출발점이다”라며 “오늘의 배움으로 구민들에게 신뢰받는 행정을 펼쳐나갈 수 있길 바란다”고 말했다.



한편 구는 청렴캐릭터 및 슬로건 제작·활용, 청렴콜 운영 및 청렴문자 발송, 구청장 주재 소통 간담회 등을 개최해 등을 바탕으로 청렴 신뢰도를 높이고, 조직문화 개선에 앞장서고 있다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
