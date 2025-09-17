도봉구, ‘도전! 청렴·인권 골든벨’ 실시

이미지 확대 오언석 도봉구청장이 골든벨 마지막 문제를 내고 있다. 도봉구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 지난 12일 도봉구청 선인봉홀에서 ‘도전! 청렴·인권 골든벨’을 개최했다고 17일 밝혔다.이번 골든벨 문제는 청렴·인권 관련 지식뿐만 아니라, 실제 사례를 바탕으로 한 문항들로 구성돼 직원들이 깊이 있는 학습을 할 수 있도록 했다.또 올해 행사에는 직원 약 200명이 참여했다. 이중 6급 이상 간부급 공무원은 78명으로 전체의 40%에 달했다. 약 90분간 이어진 퀴즈에서 최후의 1인은 김영인 기후환경과 김영인 주무관이 차지했다.오언석 도봉구청장은 “청렴과 인권은 신뢰받는 행정의 출발점이다”라며 “오늘의 배움으로 구민들에게 신뢰받는 행정을 펼쳐나갈 수 있길 바란다”고 말했다.한편 구는 청렴캐릭터 및 슬로건 제작·활용, 청렴콜 운영 및 청렴문자 발송, 구청장 주재 소통 간담회 등을 개최해 등을 바탕으로 청렴 신뢰도를 높이고, 조직문화 개선에 앞장서고 있다.유규상 기자