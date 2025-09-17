“서울대 쌤과 놀면서 예술 배워요”…관악, ‘별빛원정대’ 모집

26일까지 ‘별빛내린천 플레이스트리트’ 60명 모집

이미지 확대 관악구 서울대 쌤(SAM) 예체능 멘토링 서울 관악구의 서울대 쌤(SAM) 예체능 멘토링 활동에 참가한 학생들이 자유롭게 그림을 그리고 있다.

관악구 제공

이미지 확대 관악 ‘별빛내린천 플레이스트리트’ 관악 ‘별빛내린천 플레이스트리트’

서울 관악구가 다음달 11일 별빛내린천 수변무대 일대에서 열리는 청소년을 위한 예술 놀이 활동에 참여할 ‘별빛원정대’를 모집한다고 17일 밝혔다.관악구가 서울대 사범대학과 함께 기획한 ‘예술놀이터:별빛내린천 플레이스트리트(PlayStreet)’에서는 아이들이 자유롭게 생각을 예술로 표현할 수 있다. 대상은 관악구 초등학생과 중학생 60명이다. 오는 26일까지 모집한다.이번 행사는 관악구 학생들에게 맞춤형 학습지도를 제공하는 서울대 쌤(SAM) 멘토링에서 진행한 ‘예체능 멘토링’의 성과를 공유하는 자리이기도 하다.예술 놀이터는 ▲ 별빛원정대 탐험 ▲ 화장품과 무드등 등을 만드는 창작 체험존 ▲ 움직임 놀이존 ▲ 플레이 스트리트 ▲ 소원 종이로 장식하는 얼키설키 별빛 수놓기 프로그램 등으로 구성될 예정이다.별빛원정대는 행사 당일 출범식 이후 별빛내린천을 배경으로 한 투명 비닐 위에 그림을 그려보는 ‘별빛풍경화’, 나무 모듈로 상상의 집을 짓는 ‘별빛아지트’, 예술 아트미션을 수행하고 도장을 획득하는 ‘구석구석 아트미션’ 등 예술 탐험에 나서게 된다.박준희 관악구청장은 “이번 기획은 민-관-학 협력 네트워크를 통해 지역 청소년들에게 우수한 교육 콘텐츠를 제공하기 위해 마련했다”며 “아이들이 휴대전화를 잠시 내려놓고 예술 놀이를 즐기며 건강한 정서를 함양할 수 있는 특별한 하루를 보낼 수 있기를 바란다”고 말했다.김주연 기자