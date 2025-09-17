‘2025 광주·전남기업 수출페스티벌’···글로벌 진출 성과

광주테크노파크, 전남테크노파크, 국립순천대학교 주관

이미지 확대 오익현 전남테크노파크 원장이 인사말을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주광역시와 전라남도가 공동으로 주최하고 광주테크노파크, 전남테크노파크, 국립순천대학교가 주관한 ‘2025 광주·전남기업 수출페스티벌’이 16일부터 17일까지 김대중컨벤션센터에서 성황리에 개최됐다.올해로 4회째를 맞이한 이번 행사는 광주기업 36개사, 전남기업 33개사 등 총 69개 기업이 참가했다. 해외 23개국 27개 해외비즈니스센터장이 직접 참여해 제품 전시, 1대1 수출상담, 수출계약 체결식 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 특히 양일간 진행된 1대1 수출상담회에서는 총 230여건의 상담으로 1868만 달러 규모의 계약 및 MOU 체결 성과를 거두는 등 지역 중소기업의 글로벌 판로 개척에 실질적인 성과를 거뒀다.이번 수출계약을 체결한 기업과 제품은 광주기업 7개사와 전남기업 5개사다. ▲(광주) 농업회사법인 유기농마루 식품 ▲(광주) ㈜소프트웰즈 LED 피부미용기기 ▲(광주) ㈜금명하이텍 2차 전지생산 설비 ▲(광주) ㈜아이지스 자동복층생산라인 ▲(광주) ㈜디지탈테크 PCD 모듈 ▲(광주) ㈜우주식품 마른김, 구운김 ▲(광주) ㈜찬슬 화장품 ▲(전남) 라뽀엘(유) 화장품 ▲(전남) ㈜도이프 LED ▲(전남) ㈜청진 선박용 창호▲(전남) 씨엔씨 코스메틱 화장품 ▲(전남) ㈜마린테크노 콜라겐 화장품, 식품이다.광주기업은 유기농식품, 전지설비, LED 뷰티기기 등 7건 약 1038만 달러 성과를 올렸다. 전남기업은 화장품, 선박창호, LED 제품 등 5건 약 830만 달러의 수출계약 및 협약을 체결했다.행사 전날 열린 해외비즈니스센터장 간담회에서는 상담기업 사전 정보 공유, 수출성과 제고 방안, 차세대 신산업 분야 공동 협력 등이 논의돼 향후 해외시장 다변화를 위한 전략적 협력 기반을 마련했다.오익현 전남테크노파크 원장은 인사말에서 “해외비즈니스센터와의 협력을 통해 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자