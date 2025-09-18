목포해경, 혼자 조업하는 고령 어민께 ‘벨트형 구명조끼’ 전달

HD현대삼호, 벨트형 구명조끼 100벌 기부

목포해경, 고령 어민들 안전에 크게 기여 할 것

이미지 확대 목포해경과 HD현대삼호조선이 혼자 조업하는 고령 어민들에게 지난 17일 '벨트형 구명조끼' 전달식을 갖고 기념쵤영을 하고 있다. (목포해경 제공)

목포해양경찰은 60세 이상 혼자 조업하는 신안군 고령 어민들을 대상으로 신안국민체육센터에서 구명조끼 전달식을 가졌다고 19일 밝혔다.이번 전달식은 고령 어민들이 소형 어선(2톤 미만)을 이용한 조업 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고, 구명조끼 착용 문화를 확산하기 위해 마련됐다. HD현대삼호의 지원으로 ‘벨트형’ 구명조끼 100벌을 어촌계 직접 기부하는 방식으로 진행됐다.특히, 고령층 어민의 경우 무더운 날씨나 불편함 등을 이유로 구명조끼 착용을 기피하는 경우가 대부분이나, 이번에 지원하는 ‘벨트형’ 구명조끼는 가볍고 활동성이 뛰어나 착용 거부감을 줄여 조업 시 큰 도움이 될 것으로 기대된다.목포해경 관계자는 “이번 전달식은 기업과 해양경찰이 함께 어민 안전을 지키기 위해 마련된 뜻깊은 자리”라며, “앞으로도 지속적인 협력과 홍보를 통해 ‘구명조끼 착용이 생명을 지킨다’는 인식이 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.임형주 기자