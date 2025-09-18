대한매일상회 바로가기
전국 공항 노동자 19일 총파업…공항 “비상체제 가동”

강남주 기자
수정 2025-09-18 11:06
입력 2025-09-18 11:06
이미지 확대
인천공항.
인천공항.


전국 공항에서 일하는 노동자들이 19일 총파업에 들어가 공항 운영에 빨간불이 켜졌다.

전국공항노동자연대는 19일 하루 ‘안전한 일터·안전한 공항’을 위한 총파업에 돌입한다고 18일 밝혔다.

인천, 김포 등 전국 15개 공항과 항공기술훈련원, 한국공항공사 항로시설본부에서 일하는 노동자 2000여명이 참여하는 파업은 인천공항 제2터미널 앞에서 열린다.

연대는 파업에서 ‘4조 2교대제’ 연내 시행, 노동시간 단축 및 인력 충원, 모·자회사 불공정계약 근절, 낙찰율 임의 적용 폐지 등을 요구할 계획이다.

연대는 “수년간 적체된 문제를 올해는 반드시 매듭짓는다는 각오로 총파업에 임한다”며 “파업 이후에도 여전히 요구사항이 수용되지 않으면 무기한 전면파업에 돌입할 예정”이라고 했다.

한국공항공사는 연대 총파업날 비상대응체제를 가동해 현장 공백을 최소화할 방침이다.



한국공항공사 관계자는 “비상대응체제를 가동해 사전에 확보한 필수 유지업무 인원과 자회사 내·외부 대체인력을 투입해 현장 공백을 최소화하겠다”고 말했다.

강남주 기자
