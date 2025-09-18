대한매일상회 바로가기
[포토] 한강버스 기다리는 오세훈 서울시장

수정 2025-09-18 11:35
입력 2025-09-18 11:35
1/ 9


서울시의 첫 수상 대중교통인 한강버스가 18일 오전 11시부터 정식 운항을 시작했다.

한강버스는 총 8척의 선박이 마곡-망원-여의도-옥수-압구정-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞를 오간다. 마곡에서 잠실까지 모두 7개 선착장, 28.9km 구간을 오가며 운항 초기엔 오전 11시부터 밤 9시 37분까지 하루 14회 운항한다.

다음 달 10일부터는 왕복 30회로 증편 운항하며, 평일에는 오전 7시부터 밤 10시 30분까지, 주말에는 오전 9시 30분부터 밤 10시 30분까지 운항한다.

또 마곡, 여의도, 잠실 등에만 서는 15분 간격의 급행 노선도 다음 달 10일부터 운항할 예정이다. 시는 10월 말 이후에는 4척을 추가로 인도해, 총 12척으로 왕복 48회 확대 운항할 계획이라고 밝혔다.

이용 요금은 3000원이며, 기후동행카드에 5000원을 추가하면 무제한 탑승이 가능하고 환승 할인도 받을 수 있다.
사진은 한강버스 정식 운항 시작일인 18일 오전 한강 여의도 선착장에서 오세훈 서울시장이 한강버스를 기다리고 있다.

온라인뉴스팀
