평화, 다시 시작!···‘9.19 평양공동선언 7주년 기념행사’ 내일 파주서 열려

경기도와 통일부, 민주정부 한반도평화 계승발전협의회가 공동으로 주최하고 프리드리히 애버트 재단이 후원하는 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념행사’가 ‘평화, 다시 시작!’을 주제로 19일 오전 10시 30분 파주 캠프그리브스에서 열린다.2018년 9.19 평양공동선언의 역사적 의미를 되새기고 한반도 평화의 가치를 국민과 함께 공유하기 위해 마련됐다.이날 기념식은 박능후 포럼 사의재 상임대표의 개회사를 시작으로 권노갑 김대중재단 이사장(문희상 상임 부위원장이 대독), 차성수 노무현재단 이사장, 임동원 한반도평화포럼 이사장, 김동연 경기도지사의 환영사가 이어진다. 이후 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표의 축사 뒤 문재인 전 대통령이 9.19 평양공동선언 7주년 기념사를 한다.기념식에 앞서 ‘새 정부의 한반도 정책과 9.19 군사합의 복원’을 주제로 특별토론이 열린다. 김연철 전 통일부 장관이 사회를 맡고, 정세현 전 통일부 장관, 이재정 전 통일부 장관, 서훈 전 국가안보실장, 정동영 통일부 장관, 김동연 경기도지사가 패널로 참여한다.기념행사 개최 장소인 캠프그리브스는 DMZ에서 불과 2㎞ 떨어져 있다. 한국전쟁 직후부터 미군이 주둔했던 곳으로, 분단의 아픔과 평화의 희망이 공존하는 상징적 공간이다.안승순 기자