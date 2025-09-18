여수시, ‘2026년 문화의 달’ 행사 개최지 최종 선정

해양·섬 문화와 호국의 역사, K-컬처 결합한 종합 문화축제 운영

이미지 확대 여수시청 전경

전남 여수시가 문화체육관광부 주관 ‘2026년 문화의 달’ 행사 개최지로 최종 선정됐다.문화의 달 행사는 2026년 10월 16일부터 7일간 여수세계박람회장과 이순신광장, GS칼텍스 예울마루, 예술의 섬 장도 등을 무대로 기념식과 대표공연, 전시·체험, 시민 참여 프로그램 등 다채로운 문화 행사가 펼쳐질 예정이다.특히 이번 행사는 국비 10억과 지방비 10억 등 총사업비 20억 원 규모로 추진되며, 해양·섬 문화와 호국의 역사, K-컬처를 결합한 도시형 종합 문화축제로 운영된다.여수시는 ‘2026년 문화의 달’ 행사가 여수세계섬박람회 기간에 개최되는 만큼 여수섬박람회 홍보와 관람객 유치 등 시너지 효과가 클 것으로 기대하고 있다.정기명 여수시장은 “문화의 달 행사를 통해 시민이 주인공인 ‘생활 속 문화’를 실현하고, 체류형 문화콘텐츠로 지역경제에 활력을 불어넣겠다”며 “국내외 방문객에게 여수 문화 브랜드의 위상을 높이고 지속적인 문화경쟁력 강화의 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.한편 ‘문화의 달’ 행사는 국민의 문화 향유 기회 확대와 문화 활동 참여 촉진을 위해 2003년부터 문화체육관광부가 매년 10월을 ‘문화의 달’, 10월 셋째 주 토요일을 ‘문화의 날’로 지정해 추진하고 있다.여수 류지홍 기자