전남도, 서울서 26일부터 3일간 직거래장터 큰잔치 개장

전라남도가 남도 우수 농수축산물 판매를 위해 오는 26일부터 3일간 서울시 노원구 중계근린공원과 등나무근린공원에서 대규모 직거래장터 큰잔치를 개장한다.이번 행사에는 전남 22개 시군이 추천한 100여 개 업체가 참여해 배와 무화과, 멜론, 한우, 김, 굴비, 전복 등 지역 대표 농수축산물과 가공식품 200여 개의 품목을 선보인다.지역 생산자가 직접 판매해 시중 가격보다 최대 30% 저렴한 가격에 상품을 판매해 소비자는 신선하고 품질 좋은 전남의 농수산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있고 생산 농가는 안정적인 판로 확보 효과가 기대된다.개장식에는 생성형 AI를 활용해 제작한 전남 농수축산물 홍보영상을 시작으로 박지현 등 유명 가수들의 축하공연이 이어진다.27일에는 5만 원 이상 구매자 200명을 대상으로 김치대전을 진행하고 28일에는 농수산물을 파격적으로 할인하는 경매 이벤트가 펼쳐지며, 5만 원 이상 구매자를 대상으로 룰렛 이벤트도 함께 진행된다.특히 홍보관에서는 전남 전통주·식품명인·청년농업, 귀농귀촌·브랜드쌀 등 전통주 시음과 갓 지은 밥, 김치, 김 시식 등 다양한 체험행사를 즐길 수 있다.장터 방문 소비자들의 편의를 도모하기 위해 판매관을 품목별(농산물, 수산물, 축산물)로 분류·배치해 구매 동선을 간소화하고, 5만 원 이상 구매 고객에게는 5km 이내 퀵배송 서비스를 운영할 예정이다.박현식 전남도 농축산식품국장은 “안전한 먹거리를 찾는 서울 시민들에게 전남 농수축산물의 우수성을 알리고, 생산자와 소비자 모두 만족하는 상생의 장이 되길 바란다”며 “추석 대목을 맞아 전남 으뜸 농수축산물을 많이 애용해 주실 것”을 당부했다.무안 류지홍 기자