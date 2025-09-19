청암대학교, 2025학년도 취업박람회 성료···2000여명 방문

치위생과, 직업체험 부스로 지역 고교생 진로 설계 도움

이미지 확대 청암대학교가 개최한 ‘2025학년도 취업박람회’ 개막식에서 오익현 전남테크노파크 원장과 장경순·서선란·나안수 순천시의원 등이 테이프커팅식을 하고 있다.

이미지 확대 청암대학교 치위생과가 ‘치과위생사 직업체험 부스’를 운영하면서 학생들의 진로 체험 기회를 제공해 눈길을 끌었다.

청암대학교가 2025년 하반기 채용 시즌을 맞아 지난 17일부터 이틀간 개최한 ‘2025학년도 취업박람회’에 학생 등 2000여명이 참가하면서 성황리에 마무리됐다. 이번 박람회는 지역 정주형 인재 양성을 목표로, 산업체와 연계한 양질의 일자리 제공과 우수 인재 발굴, 재학생 취업역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.특히 청암대학교 치위생과는 ‘치과위생사 직업체험 부스’를 운영하면서 재학생뿐만 아니라 지역 고등학생에게도 실질적인 진로 체험 기회를 제공해 눈길을 끌었다. 체험 부스에서는 ▲큐스캔(Q-scan)을 활용한 치면세균막 검사 ▲올바른 칫솔질 및 치실 사용법 교육 ▲자가 구강건강관리법 교육 등 치위생 전공의 특성을 반영한 실습 중심 프로그램을 진행했다. 참가 학생들은 이를 통해 치과위생사의 직무를 직접 경험하며 구체적인 진로 이미지를 형성할 수 있었다.청암대학교 치위생과 교수진은 “지역 고등학생들이 치과위생사라는 직업을 직접 경험하고 학과의 전공 특성을 이해할 수 있는 뜻깊은 시간으로 진행됐다”며 “특히 입학 상담과 전공 안내를 통해 학생들이 진학과 진로를 구체적으로 설계하는 데 실질적인 도움이 되었을 것으로 기대한다”고 밝혔다.청암대학교 치위생과는 2005년에 개설, 올해로 20주년을 맞이했다. 차별화된 전문 교육을 통해 다수의 치과위생사를 배출하고 있다. 졸업생들은 서울대학교 치과병원을 비롯한 전국 임상 현장과 다양한 치위생 관련 분야에서 구강보건 전문가로 활발히 활동 중이다. 특히 2024년도 제52회 치과위생사 국가시험에서 졸업생 전원이 100% 합격하는 성과를 거둬 학과의 교육 경쟁력을 입증했다.순천 최종필 기자