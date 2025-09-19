마포구 반부패·청렴 드라이브 건다

마포구 제3차 청렴추진협의체 회의

이미지 확대 박강수(가운데) 서울 마포구청장이 지난 11일 열린 제3차 청렴추진협의체 회의에서 발언을 하고 있다.

마포구 제공

서울 마포구는 지난 11일 구청 대회의실에서 ‘2025년 제3차 청렴추진협의체 회의’를 열고, 올 한 해 추진된 청렴시책의 이행 상황을 점검하며 부패취약 분야 개선과 청렴문화 확산 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.‘청렴추진협의체’는 마포구의 청렴 문화 확산과 반부패 시책 강화를 위해 만든 협의체다. 주요 간부들이 참여하여 청렴 시책의 발굴과 추진, 조직문화 혁신, 부패 취약 분야의 개선 방안 마련 등 다양한 역할을 하고 있다.앞서 열린 1·2차 회의에서는 반부패·청렴 종합계획과 구체적 개선사례를 중심으로 논의가 진행됐다. 이번 3차 회의는 그 성과를 점검하고 청렴문화 확산을 위한 과제를 모색하는 자리로 마련됐다.‘청렴추진협의체’를 통해 ‘청렴온더GO’ 가 운영과 ‘청렴도 향상 조례 제정’되는 실질적인 성과로 이어졌다.‘현장 청렴교실 청렴온더GO’는 감사부서가 전 부서와 동주민센터를 찾아가 전 직원을 대상으로 맞춤형 교육을 실시함으로써 조직 전체에 청렴 문화를 확산하는 계기가 됐다. 또 구는 올해 ‘서울특별시 마포구 청렴도 향상 및 부패방지 기본 조례’를 새로 제정해 청렴행정의 제도적 기반을 마련했다.이번 조례에는 ▲구청장의 책무와 공직자의 청렴 의무 ▲청렴도 향상 기본계획의 수립·시행 의무화 ▲청렴도 평가 및 조사 근거 마련 ▲관련 기관·단체 등과의 협력체계 구축 ▲청렴 활동 유공자 포상 규정 등이 포함됐다.마포구는 앞으로도 ▲내부 직원 익명 소통창구 운영 ▲‘간부 모시는 날’ 폐지 ▲지혜롭게 일버리기 등 다양한 시책을 통해 공직사회 전반에 청렴 문화를 확산시키고, 주민에게 신뢰받는 행정을 구현해 나갈 계획이다박강수 마포구청장은 “청렴은 공직자에게 가장 중요한 가치이자 주민에게 신뢰받는 행정을 만드는 원동력”이라며, “전 부서와 동이 합심해 청렴 문화가 조직 전반에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다해 달라”라고 당부했다.김동현 기자