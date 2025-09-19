이 대통령 공약 ‘순천 2035유니버시아드대회’ 유치 되나···국제대학스포츠연맹회장과 면담

정부·전남도와 긴밀한 협의

순천시, 낡고 부족한 스포츠시설 최첨단 미래형으로 확충 기대

이미지 확대 19일 노관규 시장이 중국 다롄에서 레온즈 에더 국제대학스포츠연맹(FISU) 회장을 만나 순천시의 2035년 세계유니버시아드대회 개최 의향을 설명한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 중국 다롄에서 노관규 시장과 강형구 순천시의장, 김영진 순천시의회 운영위원장, 국제대학스포츠연맹 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다.

이미지 확대 노관규 시장이 중국 다롄에서 레온즈 에더 국제대학스포츠연맹(FISU) 회장을 만나 순천시의 2035년 세계유니버시아드대회 개최 의향을 설명하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천시가 이재명 대통령 지역공약인 세계유니버시아드대회 유치 추진에 속도를 내고 있다.19일 순천시에 따르면 노관규 시장과 강형구 순천시의장, 김영진 순천시의회 운영위원장이 함께한 순천시 방문단은 이날 중국 다롄을 방문해 레온즈 에더 국제대학스포츠연맹(FISU) 회장과 면담을 가졌다. 이 자리에서 순천시의 2035년 세계유니버시아드대회 유치 가능성에 대해 긍정적인 평가를 받았다.시는 당초 FISU 본부가 있는 스위스를 방문하고자 했으나 에더 회장이 세계대학월드컵 축구대회 참석차 중국을 찾는다는 소식을 접하고 여러 경로를 통해 면담을 극적으로 성사시킨 것으로 알려졌다.시는 에더 회장과의 면담에서 2035 유니버시아드 개최 가능성 여부를 타진했다. 이어 저탄소·디지털·청년 중심 이라는 키워드를 바탕으로 한 순천시의 친환경·지속가능 대회 비전과 두 번의 국제행사를 성공적으로 치러낸 경험 등을 설명했다.이에 레온즈 에더 회장은 “FISU와 순천의 만남은 유니버시아드 대회에 대한 서로의 진심을 보여준 자리라고 생각한다”며 “순천시가 제시한 도시 간 연합 개최 모델과 대회 개최 비전에 매우 공감한다. 2026년 서울, 2027년 충청권 방문시 꼭 순천을 찾아가겠다”고 약속했다.노관규 시장은 “유니버시아드대회 유치는 대통령 지역 공약사항이고 유치되면 지역의 낙후된 SOC를 확충할 수 있는 절호의 기회다”며 “다만 광역자치단체의 역할이 가장 중요하므로 전남도와 긴밀하게 협력해 지역발전의 중요한 전기로 삼을 계획이다”고 밝혔다.시는 유니버시아드대회 관계자들과 만남을 위해 출국 전 광역자치단체, 중앙정부 및 정치권들과 교감을 하고 있었던 만큼 이번 만남 결과를 공유하고, 유치 타당성에 대한 기초 용역을 속도감 있게 추진하여 논의해 나갈 계획이다.한편 세계유니버시아드대회 유치는 지난 대선 과정에서 이재명 대통령의 순천 지역 공약으로 제시됐다. 순천시는 남해안종합스포츠파크 등 이미 조성에 들어간 체육시설을 국제규격으로 확장할 수 있도록 면밀하게 검토하고, 시의 낡고 부족한 시설을 최첨단 미래형 스포츠 인프라로 확충할 계획이다.순천 최종필 기자