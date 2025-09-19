“재개발 궁금증 구청장과 전문가가 풀어준다”…종로 4개 구역 토크쇼

창신·숭인·행촌동 4개 구역

이미지 확대 종로구 ‘구청장과 함께하는 종로 미래도시 소통·공감 토크쇼’ 종로구 ‘구청장과 함께하는 종로 미래도시 소통·공감 토크쇼’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구가 오는 23일부터 30일까지 신속통합기획 주택재개발사업이 진행 중인 창신동, 숭인동, 행촌동에서 ‘구청장과 함께하는 종로 미래도시 소통·공감 토크쇼’를 연다고 19일 밝혔다.정문헌 종로구청장은 관련 전문가와 함께 4개 구역에서 주민과 만나 복잡한 정비사업에 대한 이해를 돕고 주민 의견을 들을 예정이다.오는 23일 오후 7시 종로구민회관 창신아트홀에서는 ‘창신동 23-606 일대’에 대한 재개발 사업을 설명한다. 이어 오는 24일 오후 7시 숭인1동 주민센터 5층 강당에서는 숭인동 56 일대를, 오는 26일 오후 7시 종로구민회관 창신아트홀에서는 창신동 629 일대를, 오는 30일 오후 7시 종로문화체육센터에서는 행촌동 210-2 일대 재개발사업을 각각 설명한다.행사 1부는 정비사업 전문가가 주민들에게 사업 현황 및 과제, 시행 방식(공공·조합·신탁), 조합설립 절차와 추진위원회의 역할, 추정분담금 등을 강의한다. 2부에서는 정 구청장이 주민 궁금증에 대해 답변한다.참가 신청과 사전 질문 제출은 포스터에 있는 QR코드로 접속하면 된다. 당일 참가 신청도 가능하다.정 구청장은 “주거환경 개선과 주민 재산권 보호를 위해 최선을 다하겠다”며 “복잡하고 어렵게만 느껴지는 재개발사업에 대해 속 시원히 알려드리는 자리인 만큼, 관심 있는 주민들의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.김주연 기자