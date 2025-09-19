대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

기업 꿈 키우는 ‘관악S밸리 창업 페스티벌’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-09-19 18:21
입력 2025-09-19 18:21
서울 관악구는 19일 벤처기업과 투자자, 청년이 함께 아이디어와 기술을 공유하는 ‘관악S밸리 창업페스티벌’이 관악구청에서 열렸다고 밝혔다.

이미지 확대
관악S밸리 페스티벌
관악S밸리 페스티벌 박준희(왼쪽 두번째) 관악구청장이 19일 열린 ‘관악S밸리 페스티벌’에서 어린이들과 로봇을 체험하고 있다.
관악구 제공


박준희 관악구청장은 이날 개막식에서 “관악은 더 이상 베드타운이 아니라 도전과 혁신이 일상이 되는 도시”라며 “그 중심에 관악S밸리가 있다”고 강조했다.

구청 4개 공간에서 동시에 행사가 진행됐다. 전 CJ 브랜드전략 고문인 노희영 대표의 브랜딩 특강을 비롯해 ‘청년 창업아카데미 특강’, 서울대학교 ‘인공지능(AI), 로봇경진대회’ 등이 눈길을 끌었다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기