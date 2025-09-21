서울시, 청년 동행 5년 성과…4만명 마음건강 상담 실시 등

4대 분야 청년정책 성과 소개

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

서울시는 지난 20일 청년의 날을 맞아 마음건강·고립은둔·자립준비·가족돌봄 4대 분야 ‘청년동행’ 정책의 그간 성과를 21일 소개했다.시는 진로, 취업 등 생애 전환기에 놓인 청년에게 무료로 심리상담을 제공하는 ‘서울 청년 마음건강 지원 사업’을 하고 있다. 지난 5년간 청년 4만여명에게 30만건의 상담을 지원했다.지난해 사업 참여자 1만 47명 중 3889명을 대상으로 평가한 결과 자아존중감과 회복탄력성이 각각 13%, 17% 높아지고 삶의 만족도는 22% 증가한 것으로 나타났다. 반면에 우울감(18%), 불안감(19%), 스트레스(11%), 외로움(12%) 등은 각각 감소했다.또한 서울청년기지개센터는 지역단위 거점기관에서 고립·은둔청년을 위한 50여개 프로그램을 운영하고 있다. 교육, 의료, 문화 등 분야별 전문적인 서비스 제공을 위해 42개 공공·민간기관과 파트너십도 맺었다. 지금까지 3600여명의 청년이 지원사업에 참여했고 이 중 300여명이 사회 진입에 성공했다.자립준비청년을 위해 ‘열여덟 어른’ 지원사업을 추진해 생활 안정을 위한 자립정착금 등을 제공한다. 2021년 500만원에서 2024년 2000만원까지 늘려 전국 최대 규모로 지원하고, 자립수당 역시 2022년 35만원에서 지난해 50만원으로 증액했다.시는 가족돌봄청년 지원에도 힘써왔다. 2023년 이후로 총 1057명의 가족돌봄청년을 발굴해 3328건의 공공·민간 서비스를 연계했다. 지난해 사업참여자를 대상으로 조사한 결과 참여 이후 ‘심리적 안정을 얻었다’(68.4%), ‘돌봄 부담이 감소했다’(53.2%) 등의 긍정적인 답변을 얻었다.김철희 미래청년기획관은 “청년들이 다시 세상과 연결되고 내일을 향한 꿈을 그릴 수 있도록 시의 모든 자원과 역량을 결집해 지속 가능한 해법을 모색해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자