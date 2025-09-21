‘지리산의 가을 정취와 함께’ 화엄문화제 10월 10∼12일 개최

‘바람이 물을 스칠 때’ 주제로 열려

높이 11.95m 화엄사 영산 괘불탱 공개

이미지 확대 화엄문화제

이미지 확대 화엄사 괘불재

천년고찰 구례 화엄사에서 가을을 물들일 문화 축제가 펼쳐진다.21일 대한불교조계종 19교구 지리산 대화엄사에 따르면 ‘제21회 화엄문화제’가 다음 달 10∼12일 구례군 마산면 화엄사 경내에서 열린다. 화엄문화제 기간 오전 10시부터 오후 4시까지 구층암에서는 화엄사 야생 녹차 시음회가 열려 방문객을 맞는다.올해 문화제 주제는 송나라 성리학자 소옹 의 시 ‘청야음(淸夜吟)’의 시구절인 ‘바람이 물을 스칠 때’다. 첫날인 10일 오전 10시에는 6·25 전쟁 당시 화엄사를 소실 위기에서 수호한 고 차일혁 경무관 67주기 추모제를 각황전에서 봉행한다.오후에는 조계종 어산어장인 인묵 스님과 동환 스님이 괘불탱을 야외에 내걸고 춤·음악과 함께 의식을 올리는 괘불재를 집전한다. 국보 제301호인로 석가모니의 영취산 설법을 그린 불화다. 중앙의 석가모니를 중심으로 양쪽에 문수보살과 보현보살이 협시를 이룬 3존도 형식으로 1년에 4시간만 대중에게 공개한다.11일에는 보제루 앞 마당에서 UN 세계 요가의 날을 기념해 제5회 지리산 대화엄사 요가대회가 펼쳐진다. 요가 동호인과 일반인, 스님 등 153명이 참가한다. 오는 22일부터 30일까지 화엄사 누리집을 통해 일반인 참가 신청을 받는다. 이날 오후 7시에는 경내에서 ‘바람이 물을 스칠 때’라는 주제로 하이라이트인 음악제가 열린다.국내 최초 에스닉 퓨전 음악을 선보인 밴드 두번째달, 국가무형문화재 제30호 가곡 이수자 하윤주, 국립창극단 차세대 명창 선정 오단해, 포크 음악 1세대 박강수&조성우, 서울 발레단 등이 출연한다.마지막 날인 12일에는 지역민과 함께하는 ‘제2회 지리산대화엄사 구례군 라인댄스 동호인대회’와 화엄사 일주문을 출발해 연기암까지 왕복 8㎞ 구간의 ‘제5회 어머니의 길 걷기대회’가 열린다.화엄사 주지 우석 스님은 “전임 주지인 덕문 스님께서 1500년 역사의 사찰을 문화 공간으로 열어 놓은 뜻을 잇고 미래 100년을 향하는 첫걸음으로 이번 화엄문화제를 준비했다”며 “문화 공간 사찰로 거듭나 지역 경제 발전에 큰 역할을 하겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자