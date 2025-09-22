대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

추석 맞아 10월 수원페이 인센티브 20%로 확대

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-09-22 09:26
입력 2025-09-22 09:26
이미지 확대


수원특례시가 추석 명절을 맞아 10월 수원페이 인센티브를 20%로 확대한다고 22일 밝혔다.

인센티브는 10월 1일 9시부터 예산이 떨어질 때까지 지급한다. 충전 한도는 50만 원으로 50만 원을 충전하면 인센티브로 10만 원을 받을 수 있다.

수원페이는 경기지역화폐 앱이나 오프라인 충전소에서 충전할 수 있고, 오프라인 충전소 목록은 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) 검색창에서 ‘수원시 지역화폐’를 검색하면 확인 가능하다.

1인당 수원페이 보유 한도는 100만 원이며, 잔액을 소비해야 여유분만큼 충전할 수 있다.

한편, 수원시는 올해부터 수원페이 인센티브를 10%로 확대했다. 30만 원이었던 충전 한도는 50만 원으로 올렸고, 설·추석 명절이 있는 1월, 10월에는 인센티브를 20%로 확대했다.
thumbnail - 배너

이재준 수원시장은 “수원페이 인센티브 확대가 시민들의 경제적인 부담을 덜고, 지역경제를 활성화하는 데 도움이 되길 바란다”며 “추석 명절 연휴에 골목상권에서 소비가 늘어날 것으로 기대된다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기