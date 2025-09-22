마포구 청소년 N개의 꿈 키워준다

25일 월드컵공원 등에서 진행

이미지 확대 지난해 열린 마포구진로박람회에서 청소년들이 번역가에 대한 설명을 듣고 있다.

서울 마포구는 25일 오전 9시 30분부터 월드컵공원과 평화의공원에서 제13회 마포진로박람회 ‘N개의 꿈’을 개최한다고 22일 밝혔다.이번 박람회는 지역 청소년들에게 진로 탐색과 직업체험의 기회를 제공하는 행사다. ‘N개의 꿈’은 청소년이 스스로 미래를 설계하고 가능성을 확장한다는 의미다.행사에는 마포구 10개교 중학교 1, 2학년 2000여 명과 250명의 직업인 멘토가 함께한다. 행사는 ▲스페셜존 ▲인공지능(AI)존 ▲크래프트존 ▲퍼블릭존 ▲K-컬처존 등 다섯 개의 테마존으로 꾸며진다.스페셜존에서는 반려동물 아로마 테라피, 커피 감별사, 워터소믈리에 등 이색적인 직업은 체험할 수 있는 부스가 설치된다.행사는 학생들이 참여하는 만큼 안전에 가장 중점을 둬 참여 학교별로 시간을 배정해 운영한다. 박강수 마포구청장은 “청소년들이 이번 박람회에서 다양한 직업 세계를 체험하며 자신의 꿈과 진로를 한층 더 구체적으로 설계할 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”라며 “마포구는 앞으로도 미래의 주역인 청소년을 위해 아낌없는 지원을 이어갈 것이다”라고 말했다.김동현 기자