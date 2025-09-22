“180여개 일자리 주인공 찾는다”…중구, 30일 일자리 박람회

AI 활용 입사지원서 작성법 강의 등

30일까지 30개 업체 ‘온라인 채용관’

이미지 확대 서울 중구 일자리 박람회 서울 중구 일자리 박람회

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구는 서울고용노동청과 함께 오는 30일 오후 2시 구청 대강당에서 ‘2025 중구 일자리박람회’를 연다고 22일 밝혔다.이번 박람회는 신세계센트럴, 롯데쇼핑, 동국대학교 등 15개 기업이 참여한 가운데 180여개 일자리의 주인공을 찾는다.▲ 기업채용관(1:1 현장면접 및 채용) ▲ 취업지원관(구직 정보 제공·상담) ▲ 가치체험관(사회적경제 체험) ▲ 부대행사관(지문적성검사, 정신건강 상담 등) 등에서 취업 준비생이 도움을 받을 수 있다.‘AI 활용 입사지원서 작성법’ 강의도 열린다. 구청 앞 광장에서는 서울시여성능력개발원이 ‘일자리 부르릉버스’를 열고 이력서 사진 촬영, 1:1 맞춤형 상담 등 취업 지원 프로그램을 운영한다.또한 중구는 오는 30일까지 취업 전문사이트인 인크루트에서 ‘중구 온라인 채용관’을 운영한다. 30개 업체가 참여해 현장박람회에 직접 참석하지 못하는 구직자들에게도 채용 기회를 제공한다.김길성 중구청장은 “구직자들에게는 새로운 도전의 기회가 되고, 기업에는 인재를 발굴할 수 있는 장이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 취업 지원 프로그램을 운영하겠다”고 강조했다.김주연 기자