강서구, 22일부터 독감 무료 예방 접종

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-09-22 10:39
입력 2025-09-22 10:39

1회 접종 어린이·임신부 29일부터
어르신, 다음달 15일부터 순차 접종

이미지 확대
강서구, 독감 무료 예방접종
강서구, 독감 무료 예방접종 강서구, 독감 무료 예방접종


서울 강서구가 22일부터 내년 4월말까지 인플루엔자(독감) 백신 무료 예방접종을 실시한다.

접종 대상은 생후 6개월 이상부터 13세까지 어린이와 임신부, 65세 이상 어르신, 기초생활수급자 등 건강취약계층이다.

대상별로 접종 기간이 다르다. 어린이와 임신부는 오는 29일부터 가까운 위탁의료기관 등에서 예방접종이 가능하다. 생후 6개월~9세 중 인플루엔자 예방접종을 생애 처음 받거나 기존에 1회만 받은 어린이는 22일부터 접종받을 수 있다.

어르신은 75세 이상은 다음달 15일부터, 70~74세는 다음달 20일부터, 65~69세는 다음달 22일부터다. 어르신은 코로나19 백신과 동시 접종도 가능하다.

장애정도가 심한 장애인·기초생활수급자·국가유공자는 다음달 27일부터 접종이 시작된다. 강서구 건강취약계층 위탁의료기관에 신분증과 장애복지카드 등 관련 서류를 제시하면 된다.
강서구 관계자는 “어린이, 임신부, 어르신은 감염 시 폐렴 등 합병증 위험이 상대적으로 높아 인플루엔자 예방접종이 더욱 중요하다”며 본격적인 유행 전에 빠른 예방접종을 당부했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
