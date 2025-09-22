대한매일상회 바로가기
‘적극행정’ 금천구, 3년 연속 행안부 장관상

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-09-22 10:40
입력 2025-09-22 10:40
서울 금천구는 행정안전부 주관 ‘2025년 상반기 지방자치단체 적극행정 성과점검’에서 ‘우수기관’으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

이미지 확대
금천구청 청사
금천구청 청사 금천구 제공


적극행정을 장려하기 위해 2021년부터 매년 성과점검이 실시된다. 올해는 전국 지자체 243개 중 7개 지자체가 우수기관으로 선정됐다. 금천은 3회 연속 장관상을 수상하게 됐다.

금천구는 ▲ 성과보상 체계 개선과 강화 ▲ 다양한 홍보를 통한 적극행정 확산 노력 등에서 높은 평가를 받았다. 구청정이 직접 주민 의견을 듣는 현장 중심 홍보도 병행했다.

그 결과 우수사례 접수는 전년 상반기 16건에서 21건으로 31% 증가했다. 마을버스 운행 정상화, 건강장수센터 운영, 카카오톡 기반 안부서비스 ‘온기ON톡’ 도입 등 주민 체감형 성과도 이어졌다.



유성훈 금천구청장은 “3회 연속 장관상 수상은 모두가 구민을 위한 적극행정을 꾸준히 실천한 결과”라고 말했다.

김주연 기자

