스위스 반도체 기업 서울에 3000만 달러 투자

스위스 반도체기업 ‘실스크’가 3000만달러(420억원) 이상을 투자해 서울에 양자보안 연구개발(R&D)센터를 설립한다.서울시는 22일 여의도 콘래드호텔에서 열리는 ‘2025 서울투자자포럼’ 개막식에 앞서 스위스 실스크와 서울 내 양자보안 R&D센터 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 오세훈 서울시장, 데이빗 퍼거슨 와이즈키(실스크 모회사) 부회장 겸 실스크 이사, 로익 아몬 실스크 최고운영책임자가 참석했다.2022년 스위스 제네바에서 설립된 실스크는 양자보안 반도체 설계 전문기업으로 2023년 나스닥에 상장했다. 스페이스X 발사체를 통해 자사 반도체가 탑재된 양자보안 인공위성 발사에도 성공했다.협약에 따라 시는 스위스 양자보안 반도체 기업 실스크와 양자보안 R&D센터 설립에 합의하고 사물인터넷(IoT)·금융·의료·항공·위성통신 등 전략산업 분야의 첨단 기술협력과 생태계 조성에 착수한다.시가 글로벌 투자자와 서울 혁신기업을 연결하는 투자유치 행사인 2025 서울투자자포럼은 이날부터 23일까지 열린다. 서울투자자포럼은 시가 주최하고 투자유치 전담기구인 ‘인베스트서울’이 주관한다. 오세훈 서울시장은 “투자자 여러분을 전담 지원할 서울투자진흥재단이 다음 달 출범을 앞둔 만큼 시장조사, 서울지사 설치, 규제 해소 등 성공적인 서울 진출 전 과정을 함께하겠다”고 말했다.김동현 기자