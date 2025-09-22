장흥~인천공항 고속버스 운행 개시···9월 25일부터

박형대 의원, 관계기관과 협의 끝에 결실

이미지 확대 박형대(진보당·장흥1) 전남도의원

전남 장흥에서 인천국제공항으로 향하는 직행 우등 고속버스 노선이 오는 25일부터 새롭게 운행한다.그동안 장흥에서 인천국제공항으로 가는 직행버스가 없어 자가용을 이용하거나 광주 유스퀘어터미널까지 환승을 해야했던 군민들의 불편이 크게 해소될 것으로 보인다. 박형대(진보당·장흥1) 전남도의원이 관계기관 및 금호익스프레스㈜에 지속적으로 건의하고 긴밀히 협의한 끝에 노선이 개통됐다.22일 새로 조정된 노선에 따르면 직행버스는 장흥을 기점으로 강진군과 나주혁신도시를 경유, 인천공항 제1터미널과 제2터미널까지 하루 1회 왕복 운행한다.상행은 장흥에서 0시 10분 출발해 인천공항 제2터미널에 오전 5시 25분 도착한다. 하행은 제2터미널에서 오전 8시 15분 출발해 장흥에 오후 1시 35분 도착한다. 차량은 28석 규모의 우등버스다. 주간 요금은 6만 300원, 심야 요금은 7만 2300원으로 책정됐다.박형대 의원은 “이번 장흥~인천공항 신규운행을 통해 군민들이 더욱 손쉽고 편리하게 국제공항을 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로는 장흥~유치~광주송정KTX역 시외버스 노선 확보 등 군민 생활에 직접적인 도움이 되는 교통정책을 도입하는데 더욱 노력하겠다”고 강조했다.장흥 최종필 기자