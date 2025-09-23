장성군, ‘2025 장성 방문의 해’ 디카시·숏폼 공모전···수상작 발표

디카시 33점·숏폼 3점 선정, ‘장성 방문의 해’ 누리집서 감상

대상·금상·은상 수상작 없어, 동상·장려상·입선작만 선정

이미지 확대 전남 장성군청

장성군이 ‘2025 장성 방문의 해 디카시·숏폼 공모전’ 수상작을 발표했다.디카시(詩)는 ‘디지털 카메라’와 ‘시’의 합성어로, 사진과 글이 어우러진 작품을 말한다. ‘숏폼’은 1분 내외의 짧은 영상 콘텐츠다.군은 지역 명소, 축제, 먹거리, 체험 등을 소개하고 방문을 유도하는 감각적인 콘텐츠를 발굴하기 위해 지난 7월부터 공모전 공고 및 접수 기간을 가졌고, 이후 ‘디카시’ 101작품, ‘숏폼’ 19작품이 접수돼 심사위원 심사를 거쳤다.심사 결과, 대상·금상·은상 수상작 없이 동상과 장려상, 입선작만 선정됐다. 먼저 ‘디카시’ 부문에서는 △설경이 깃든 홍길동의 전설 △성장장성 가는 길 △금곡마을 이야기 △편백숲의 아침 △백양사 액자 속 백학봉 △노을이 지나간 자리 6점이 동상에 올랐다. 장려상은 18점, 입선은 7점이 선정됐다.‘숏폼’ 부문에선 △장성군 시즌1 : 풍경에 빠진 사람들 예고편 △모녀필름 △금곡마을 이야기가 동상을 수상했다.수상작은 ‘2025 장성 방문의 해’ 공식 누리집에서 언제든 감상할 수 있다.김한종 장성군수는 “앞으로도 군민과 관광객이 함께하는 문화 행사를 꾸준히 추진해 장성 관광의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.임형주 기자