중랑구, ‘2025 치매 극복의 날’…센터 중심 맞춤형 지원

치매 인식 개선, 체험·공연 행사 성료

이미지 확대 치매극복의 날 행사에 참석한 류경기 중랑구청장(오른쪽 첫 번째). 중랑구 제공

서울 중랑구는 지난 22일 ‘2025년 치매 극복의 날 기념행사’을 개최했다고 23일 밝혔다. 치매에 대한 인식을 개선하고, 사회적 공감을 확대하기 위해서다.이번 행사에는 류경기 중랑구청장을 비롯한 치매 가족, 지역 주민 등 400여명이 함께했다.현장 1층에서는 달고나 뽑기, 영화 퍼즐 맞추기, 고리 던지기, 딱지치기, 공기놀이, 봉숭아 네일, 교복사진 촬영 등 추억회상 체험이 운영됐다. 오후에는 구청 지하 대강당에서 백세체조 시연, 치매 환자 가족들의 합주 공연, 치매 전문 자원봉사단 ‘해피브레인’의 라인댄스, 인식 개선 뮤지컬 ‘주문을 잊은 식당’ 등 다채로운 무대가 펼쳐졌다.구는 그동안 치매안심센터를 중심으로 치매 예방과 관리에 힘써왔다. 인지 강화 프로그램, 치매 조기 검진, 가족 교육, 맞춤형 사례 관리 등을 제공하고, 검사비·치료비·조호물품 지원 등으로 경제적 부담을 줄였다. 또한 배회 감지기 보급, 실종 예방 등록제 운영 등 돌봄 서비스도 확대하고 있다.류경기 중랑구청장은 “이번 치매극복의 날 행사가 치매에 대한 인식을 새롭게 하고 서로를 이해하는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 치매 친화적 지역 사회를 만들기 위해 세심하고 지속적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자