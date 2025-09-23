세계지방정부연합 아·태 지부 고양 총회 24일 개막

22개국서 220여 지방정부 대표 참여, 고양선언 채택 예정

이미지 확대 포스터

아시아·태평양 최대 지방정부 국제회의인 ‘2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회’가 24일 고양 킨텍스에서 막을 올린다. 26일까지 사흘간 진행하는 이번 총회에는 22개국에서 220여 지방정부 대표와 국제기구 관계자 등 500여 명이 참석한다. 기초지방정부가 단독으로 주최하는 첫 총회이자, 열 번째 대회라는 점에서 의미가 크다.UCLG ASPAC은 2004년 세계지방정부연합(UCLG)의 아시아·태평양 지역본부로 설립됐다. UN 경제사회이사회와 공식 협력관계를 맺고 있으며, 기후위기와 도시 불평등, 평화와 인권 문제 등 아·태 지역 지방정부의 공통 의제를 국제사회에 전달하는 창구 역할을 해왔다. 현재 중국, 일본, 한국, 인도네시아, 호주 등 30여 개국 700여 지방정부와 관련 기관이 회원으로 참여하고 있다.이번 고양 총회의 주제는 ‘미래를 위한 지속가능한 글로벌 자족도시와 지역’이다. 참가자들은 일자리 창출, 도시 성장, 청년 리더십, 에너지 자족, 가족친화 도시를 핵심 의제로 논의하고 그 결실로 ‘고양선언’을 채택·발표할 예정이다. 선언문에는 지정학적 불안정, 기후위기, 불평등 심화 등에 대응하기 위한 지방정부의 역할과 공동 비전이 담긴다. 특히 ‘UCLG ASPAC 2026~2030 매니페스토’를 출범시켜 지방정부 발전 역량을 제도화하는 전략적 틀로 삼을 계획이다.‘고양선언’은 기업가 정신과 녹색경제 육성, 스마트 도시계획과 기후 대응형 인프라, 청년 리더십 제도화, 재생에너지 전환과 투자 확대, 가족친화적 도시 조성 등 5가지 비전을 제시한다. 더불어 국가정부, 국제기구, 민간·학계·시민사회와의 협력을 촉구하며 국제사회의 금융 시스템 개선을 통해 지방정부가 지속가능성 전략을 실질적으로 실행할 수 있도록 요구할 방침이다.이번 총회에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 차기 세계연합 회장직이 언급되는 이장우 대전시장, 고영인 경기도 경제부지사 등이 주요 인사로 참석한다.고양시 관계자는 “세계 각국 대표단을 맞을 준비를 모두 마쳤다”면서 “총회를 통해 아시아·태평양 도시들이 연대와 협력을 강화하고 지속가능한 미래로 나아가는 계기가 될 것”이라고 말했다.한상봉 기자