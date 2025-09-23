AI CCTV가 비명 감지…종로 “안전도시 리빙랩 기업에 감사장”

이미지 확대 종로, 안전도시 리빙랩 기업 감사장 정문헌(오른쪽) 종로구청장이 지난 22일 인공지능(AI) 음성 분석 장비를 기부한 기업에 감사장을 전달했다.

종로구 제공

서울 종로구는 전날 인공지능(AI) 안전도시 리빙랩 사업에 필요한 음성감지 CC(폐쇄회로)TV를 기증한 기업에 감사장을 수여했다고 23일 밝혔다.종로구에 따르면, ‘크랜배리’가 기증한 1400만원 상당의 CCTV 3대는 비명이나 충돌음을 감지해 관제센터에 즉시 알리는 시스템을 도입, 위급 상황에 신속히 대응할 수 있도록 돕는다. AI 안전도시 리빙랩은 주민과 함께 범죄 우려가 큰 지역이나 야간 골목길에 디지털 기술을 접목해 안전을 실험하는 사업이다.종로구는 참여 주민 가운데 우수한 역량을 보이는 인물을 선발해 ‘디지털구민연구단(가칭)’을 꾸리고, 지역 문제 해결을 위한 협력자로 활용할 계획이다.정문헌 종로구청장은 “구의 행정 역량에 기업의 신기술, 주민 참여를 더해 지역 현안을 풀어내고, 한층 스마트한 도시로 발전시키겠다”며 “고가의 장비를 기꺼이 기부해 준 크랜베리에 감사드린다”고 밝혔다.김주연 기자