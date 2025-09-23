서울 중구 “명절 준비는 전통시장에서”…최대 2만원 온누리상품권

신중부시장·남대문시장·신중앙시장 등 환급 행사

이미지 확대 서울 중구 신중앙시장 전경 서울 중구 신중앙시장

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 추석 명절을 맞아 전통시장에서 온누리상품권 환급이나 떡 증정 등 각종 이벤트를 마련했다고 23일 밝혔다. 상차림 부담을 열고 지역경제를 활성화하기 위해서다.우선 신중부시장과 남대문시장은 다음달 1일부터 5일까지 농림축산식품부와 해양수산부 주관 추석 맞이 온누리상품권 환급행사를 연다.신중부시장에서는 농축수산물을, 남대문시장(7개 점포)에서 수산물을 구입하면 금액에 따라 환급받는 행사다. 3만 4000원 이상은 1만원, 6만 7000원 이상이면 2만원 등 1인당 최대 2만 원의 온누리상품권을 환급받을 수 있다.신중앙시장은 다음달 1일과 2일 추석 제수용품을 할인 판매하고, 온누리상품권 환급 행사도 진행한다. 5만원 이상 구입하면 1만원, 10만원 이상 구입하면 2만원을 환급받을 수 있다.충무로 골목형상점가도 오는 25일부터 30일까지 5만원 어치 이상을 사면 1만원의 온누리상품권을 환급해준다.또한 신평화패션타운은 다음달 1일 오후 9시 이후부터 구매 고객에게 명절 떡을 증정한다. 아트프라자도 오는 29일 오후 9시 이후 명절 맞이 가격 할인 행사를 열고 구매고객에게 명절 떡을 증정한다.중구 관계자는 “전통시장에서 품질 좋은 농축수산물을 저렴하게 구매하고 온누리상품권 행사에 참여하길 바란다”며 “시장 상인과 중구민 모두 풍성한 추석 명절이 되도록 세심히 살피겠다”고 전했다.김주연 기자