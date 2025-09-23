김동연, 충칭 임시정부서 법통과 만나···“선조들의 열망 깊이 새기겠다”

김동연 “역사를 잃은 민족은 미래가 없다”
중국을 방문 중인 김동연 경기도지사가 23일 공식 방문 첫 일정으로 충칭(重慶)임시정부 청사를 찾아 대한민국 독립운동사의 법통과 만났다.
상하이, 항저우, 광저우 등에 이어 1940년 9월부터 대한민국 마지막 임시정부가 자리잡았던 충칭은 대한민국 임시정부로는 중국 내 최대 규모였고, 항일 독립전쟁에서의 승리를 맞이한 상징적 공간이다.
대한민국 임시정부가 독립운동 자금을 마련하기 위해 발행한 최초의 채권인 ‘독립공채’와 항일 독립전쟁에 참여할 것을 국민에 호소하는 ‘포고1호’ 등 역사적 유산이 된 여러 사료(史料)를 직접 눈으로 확인한 김 지사는 “‘국민이 행복한 민주공화국’ 임시정부의 꺾이지 않은 熱望(열망)을 1420만 경기도가 이어가겠습니다”라고 방명록에 적었다.
그러면서 “이곳에서 지금 대한민국 헌법의 뿌리가 뿌리를 내린 것으로 알고 있다”면서 “그 정신을 이어받겠다고 다시 한번 다짐한다”고 말했다.
이어 김 지사는 청사 내에서 이달(李達)선생(건국훈장 독립장)의 딸 이소심 씨, 유진동(劉振東) 선생(애국장)의 아들 유수동 씨, 김동진(金東鎭) 선생(애족장)의 딸 김연령 씨 등 독립유공자 후손들과 간담회를 가졌다.
이 자리에서 김 지사는 “경기도가 독립유공자 후손들을 잘 모시기 위해 노력하고 있다”면서 광복 80주년을 맞아 독립운동가 80인 선정, 경기도 독립기념관 건립 추진, 일본군 ‘위안부 피해자 기념사업 지원’ 등 도의 정책을 설명했다.
김 지사는 “역사를 잃은 민족은 미래가 없다”면서 “자랑스러운 독립운동을 포함한 선조들의 역사를 제대로 알아야 대한민국에 미래가 있다”고 강조했다.
또 안중근 의사의 유묵 두 점(‘獨立’, ‘長歎一聲 先弔日本’)을 직접 손으로 써서 뜻을 설명하고, 이를 가져오기 위한 도의 노력을 설명한 뒤 “역사를 제대로 세우기 위해, 선조들의 열망을 마음에 새기겠다”라고 다짐했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지