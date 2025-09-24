은평구의회 김승엽 의원, 2025 대한민국베스트인물대상 ‘기초의정대상’ 받아

이미지 확대 김승엽 은평구의원이 지난 22일 2025 대한민국베스트인물대상 ‘기초의정대상’을 받고 기념사진을 찍고 있다.

은평구의회 김승엽 의원은 지난 22일 2025 대한민국베스트인물대상 ‘기초의정대상’을 수상했다.이번 상은 사단법인 대한민국연예예술인연합회와 한국언론대표자협의회가 주최하는‘대한민국을 빛낸 2025 대한민국 베스트 인물대상·선한 한국인대상·아름답고 좋은대상 수상자 시상식’에서 받은 것으로 , 기초의정대상은 지방자치 현장에서 지역주민 삶의 질 향상과 지방자치 발전에 기여한 의원에게 주어진다.김승엽 의원은 그동안 지방재정의 합리성과 효율성을 강조하며, 꼭 필요한 분야에 예산이 쓰이도록 하는 데 의정활동의 중점을 두었다. 불필요한 행정 비용을 줄이도록 감시하고, 생활 밀착형 지원을 강화하는 방향으로 의정활동을 펼쳐오면서 주민들의 삶을 실질적으로 향상시켰다는 평가를 받는다. 김 의원은 수상 소감에서 “이번 수상은 은평구민 여러분과 함께 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 주민의 목소리에 귀 기울이며 더 나은 은평구, 더 나은 지방자치를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.한준규 기자