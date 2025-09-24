구로구 ‘주민참여예산 사업’ 주민 손으로 직접 뽑는다

이미지 확대 구로구 제공

서울 구로구가 오는 25일 오전 9시부터 10월 10일 오후 6시까지 ‘주민참여예산 사업’ 선정을 위한 온라인 투표를 실시한다고 24일 밝혔다.구는 지난 5월 19일부터 6월 20일까지 주민참여예산 사업 공모를 통해 모두 181개 사업을 접수했다.접수된 사업은 소관 부서의 타당성 검토를 거친 뒤 분과위원회와 동별 지역회의에 분배됐으며, 온라인 투표에는 각 분과위원회 심의를 거친 사업이 투표 대상으로 상정됐다.투표 참여자는 ▲관내 초·중·고교생 대상 성교육 사업 ▲청소년의 일상을 채워주는 오아시스 프로젝트 ▲구로중·동구로초 횡단보도 앞 바닥신호등 설치 ▲경서로7길 노후 보도 정비 공사 ▲상시 치매 상담 창구 운영 등의 29개 사업 중 5개 사업을 선택할 수 있다.투표는 구로구민 또는 관내 직장인이라면 누구나 서울시 엠보팅 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.온라인 투표 결과는 다음 달 열리는 주민참여예산 총회 현장투표와 합산돼 예산 범위 내에서 최종 선정된다. 선정된 사업은 구의회 심의를 거쳐 2026년 구로구 본예산에 반영될 예정이다.장인홍 구로구청장은 “주민참여예산은 예산 편성의 모든 과정에 주민이 직접 참여함으로써 참여민주주의를 실현하는 중요한 제도”라며 “주민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.서유미 기자