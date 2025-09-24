종로구 “버스교통비·소비쿠폰 신청하고 건강검진 받으세요”

오는 30일까지 동주민센터 방문 신청 주민 대상

무료 건강검진 제공…위험군은 맞춤형 사후관리

이미지 확대 종로구 ‘주민 무료 건강검진’ 서울 종로구 교남동주민센터에서 주민들이 무료 건강검진을 받고 있다.

종로구 제공

서울 종로구는 오는 30일까지 버스교통비와 민생회복 소비쿠폰 2차 신청을 위해 동주민센터를 방문하는 주민에게 무료 건강검진을 제공한다고 24일 밝혔다. 생활 밀착형 행정업무와 건강관리 ‘건강이랑’ 서비스를 연계해 건강 취약계층을 조기에 발굴하기 위해서다.지난 1일 시작된 이번 서비스는 종로구 5개 권역에서 이뤄진다. 당초 혜화동주민센터에서 시범 운영했으나 만족도가 높아 모든 동으로 확대됐다. 지난 18일까지 버스교통비 신청 등을 위해 주민센터를 방문한 주민 1000여명이 검진을 받았다.종로구는 검진을 위해 방문간호사, 운동사, 영양사, 이웃건강활동가 등 총 49명의 전문인력을 투입했다. 동별 운영 일정은 해당 동주민센터에서 확인할 수 있다.대상은 20세 이상 종로구민으로, 65세 이상 어르신을 중점적으로 지원한다.주민들은 혈압·혈당·콜레스테롤·당화혈색소 등 기본 검진을 받고, 건강관리 방향을 상담받을 수 있다. 검진 과정에서 위험군으로 확인되면 치매, 정신건강, 영양, 운동, 방문통합관리 등 다양한 보건사업과 연계해 맞춤형 사후관리까지 제공한다.정문헌 종로구청장은 “주민들이 일상적으로 이용하는 주민센터 창구와 건강관리를 유기적으로 연계해 원스톱으로 행정·건강 서비스를 제공한 사례”라고 설명하면서 “누구나 가까운 생활공간에서 건강을 관리하는 실효성 있는 보건 서비스를 마련하겠다”고 밝혔다.김주연 기자