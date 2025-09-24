서울 강서구, 추석 맞아 취약 아동 200명에 식품 꾸러미 전달한다

이미지 확대 강서구, 취약 아동 200명에 식품 꾸러미 진교훈(가운뎨) 서울 강서구청장이 추석 명절을 앞두고 취약 아동에 전달할 식품을 포장하고 있다.

서울 강서구가 추석 명절을 일주일 가량 앞둔 24일 취약계층 아동을 위한 ‘한가위 마음보듬 행사’를 열었다고 밝혔다.강서푸드뱅크·마켓 등촌점에서 열린 이날 나눔 행사에는 진교훈 구청장을 비롯해 정유진 사단법인 함께하는 사랑밭 대표이사와 권오중 홍보대사, 조범석 강서푸드뱅크·마켓 센터장, 아름다운 봉사단 등 20여명이 참석했다.이날 참석자들은 지역 취약 아동에 전달할 식품 꾸러미 200상자를 직접 포장했다. 나눔 꾸러미에 갈비탕, 잡채, 즉석밥 같은 간편식부터 김부각, 약과 등 12종의 식품이 담겼다.총 2000만원 상당의 꾸러미는 함께하는 사랑밭의 후원으로 마련됐다. 가정위탁아동이나 공동생활가정, 한부모가정 등 취약 가정 200명에 전달될 예정이다.진교훈 강서구청장은 “명절일수록 취약계층 아동이 느끼는 허전함과 소외감은 더욱 클 수 있다”며 “아이들에게 함께한다는 따뜻한 마음이 잘 전달되도록 강서구도 세심하게 살피겠다”고 말했다.김주연 기자