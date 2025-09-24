전남도, 김 수출 기업과 1034억 원 투자 협약

진도·영암에 수출 전진기지 구축, 물김 판로·일자리 창출 기대

이미지 확대 김영록 전남지사가 24일 도청에서 김희수 진도군수, 윤재광 영암 부군수, 육현진 ㈜성경식품 대표, 김성윤 ㈜거해 대표, 임한택 ㈜해진수산·(주)해진식품 대표와 투자협약을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도는 24일 도청 서재필실에서 ㈜성경식품, ㈜해진수산, ㈜해진식품 등 3개 사와 총 1034억 원 규모의 김 수출 전진기지 구축을 위한 투자협약을 했다.이날 협약식에는 김영록 전남도지사를 비롯해 육현진 ㈜성경식품 대표, 김성윤 ㈜거해 대표, 임한택 ㈜해진수산·㈜해진식품 대표, 김희수 진도군수, 윤재광 영암부군수 등이 참석했다.㈜성경식품은 자반 김 전문업체 ㈜거해와 합작해 500억 원을 투자, 진도 군내농공단지에 글로벌 위생 기준에 대응해 최첨단 설비와 스마트 자동화 공정을 도입한 생산시설을 구축한다.앞으로 조미김 등 완제품 가공 분야까지 투자 범위를 확대해 김 산업의 부가가치를 높이고 수출 전진기지로 육성할 계획이다.㈜해진수산과 ㈜해진식품은 534억 원을 투입해 영암군에 마른김·조미김 생산라인을 구축하고 식품 분야 투자 다각화를 추진할 계획이다.전남도는 김 생산기업 유치와 함께 2030년까지 김 수출 7억 불 달성을 목표로 국립 김산업진흥원 유치와 국제 마른김 거래소 플랫폼 구축, K-GIM 국제수출단지 조성 등 핵심 프로젝트를 추진해 김 산업을 국가 전략산업으로 육성해 나갈 계획이다.전남도는 이번 투자가 현재 추진 중인 김 산업 육성정책과 맞물려 전남 김 산업 경쟁력을 한층 강화하고 케이(K)-김의 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응하는 발판이 될 것으로 기대하고 있다.특히 300여명의 신규 고용 창출과 함께 지역 어민들에게도 안정적인 물김 판로와 소득 기반을 제공해 삶의 질 향상에 기여할 전망이다.김영록 지사는 “전남은 전국 김 생산량의 80%를 차지하는 명실상부한 김 산업의 중심지”라며 “김 산업의 지속가능한 성장과 어민 소득 향상은 물론, 전남 김의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 적극 지원하겠다”고 강조했다.무안 류지홍 기자