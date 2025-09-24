‘2025 김대중 평화회의’ 개막

세계와 한반도를 위한 상생 평화의 새로운 비전 제시

이미지 확대 김영록 전남지사가 24일 영암 호텔현대에서 열린 ‘김대중 평화회의 개회식’에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

김대중 대통령의 평화·화해·통합의 정신을 이어받기 위한 ‘2025 김대중 평화회의’가 24일 영암 현대호텔에서 열렸다.전남도·목포시·신안군이 공동주최하고 김대중평화센터가 주관하는 이번 회의는 ‘세계와 한반도를 위한 상생 평화의 새로운 비전’을 주제로 3일 동안 진행된다.개회식과 함께 기조연설에 나선 2024년 노벨경제학 수상자인 제임스 로빈스 미국 시카고대 교수는 ‘평화 경제 세계와 한반도를 위한 전략’을 주제로, 포용적 사회와 경제성장을 이룬 대한민국의 원동력은 민주주의였고 그것을 가능케 한 것은 포용적 사회를 위해 투쟁하려는 대한민국 국민이라고 소개했다.오후 7시부터는 목포 하당 평화광장에서 ‘오늘의 평화, 이어갈 평화’를 주제로 신형원, 만남 중창단, 코요테, 안성훈, ‘너 나 우리’ 진도다문화합창단 등이 출연한 평화콘서트가 진행됐다.25일부터 이틀간 열리는 국제학술회의에서는 트럼프 제2기 세계정책과 한반도 정책, 중국의 책임 대국론과 세계평화, 동아시아 국제정치와 한반도 평화, 새로운 남북관계와 한반도 평화를 주제로 미국, 중국, 일본, 유럽 등 각국의 석학들이 다양한 논의를 펼친다.김정호 카이스트대 교수는 25일 ‘지속가능한 기술과 인공지능 그리고 평화’를 주제로 특별강연을 한다.또 올해 처음으로 주드 랄 페르난도 트리니티칼리지 더블린 교수, 나오미 엔스 LCC 인터네셔널대 교수, 헬렌 스캔론 케이프타운대 교수, 몬티 다타 리치먼드대 교수, 김경묵 와세다대 교수, 김동진 한신대 한반도평화학술원 김대중석좌교수 등 세계 각국의 평화 전문가와 활동가들이 참여하는 ‘평화 라운드테이블’도 열린다.특히 이번 평화회의에는 시민 참여를 높이기 위해 25일 현대호텔에서 박지원 국회의원과 방송인 김미화, 김현종 메디치미디어대표가 출연해 김 대통령의 국정철학과 비화 등을 소개하는 토크콘서트 ‘김대중 대통령을 말한다’를 추진한다.26일에는 청년 평화활동가들이 참여하는 청년라운드테이블이 진행된다.폐회식은 26일 진행되며, 김대중 학술상 및 김대중 논문상 수여식이 열린다.김영록 지사는 “김대중 대통령의 숭고한 뜻을 기리는 이번 평화회의가 민주주의와 인권, 평화의 가치를 되새기는 소중한 자리가 되길 바란다”며 “도민과 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.영암 류지홍 기자