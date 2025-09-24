완도군, 국제컨퍼런스에서 농어업 유산 우수성 홍보

청산도 구들장 논 농업과 완도 지주식 김 양식 우수성 알려

이미지 확대 완도군이 17일 제주에서 열린 ‘제9회 동아시아 농어업유산협의회 국제컨퍼런스’에 참가해 농어업 유산의 우수성을 홍보하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 완도군은 지난 17일 제주에서 열린 제9회 동아시아 농어업유산협의회 국제컨퍼런스에 참가해 청산도 구들장 논 농업과 완도 지주식 김 양식업의 우수성을 알렸다.농어업유산협의회 국제컨퍼런스는 2014년부터 시작된 동아시아 국제회의로 6년 만에 한국에서 열렸으며 한국과 중국, 일본 등 250여 명의 전문가와 관계자들이 참석했다.이번 행사에서는 농어업 유산 보전과 공동체 회복 방안 논의와 함께 학술 프로그램과 전시·홍보 행사가 진행됐다.완도군은 농어업 유산 전시·홍보관을 운영해 청산도 구들장 논의 전통 농업 시스템과 세계중요농업유산 등재 과정을 비롯해 완도 지주식 김의 전통 양식 방법 및 역사 등을 포스터로 제작해 전시했다.또 2026 pre국제해조류박람회를 성공적 개최를 위한 사전 홍보 활동도 펼쳤다.홍보 부스에서는 구들장 논 오너제와 구들장 논에서 생산된 잡곡과 유채 기름, 뻥튀기, 완도 자연 그대로 농특산품과 완도 지주식 김 시식 행사도 같이 진행해 큰 관심을 끌었다.청산도 구들장 논은 제1호 국가 중요 농업 유산 지정 후 대한민국 최초로 세계중요농업유산(GIAHS)에 등재됐으며 완도 지주식 김은 제5호로 국가 중요 어업 유산으로 지정됐다.한편 동아시아 농어업유산협의회는 농업과 어업의 전통적 지식과 문화를 보존하고 이를 지역경제 발전과 연계할 수 있는 국제 협력체로, 농어업 유산 보전 정책을 공유하여 지속 가능한 발전을 도모하는 데 중요한 역할을 하고 있다.완도군 관계자는 “이번 국제 컨퍼런스는 완도군이 보유한 농어업 유산의 가치를 알리는 좋은 기회였다”며 “앞으로도 농어업 유산의 보전과 활용을 통해 지역 경제와 관광 활성화에 기여하겠다”라고 말했다.완도 류지홍 기자