송파 한마음어울마당 27일 개최

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 오는 27일 오후 5시 올림픽공원 88잔디마당에서 ‘한마음어울마당’을 개최한다고 25일 밝혔다.‘한마음어울마당’은 송파구 대표 축제인 ‘한성백제문화제’ 둘째날 행사로, 주민이 주축이 돼 만드는 무대다.올해는 뉴질랜드 크라이스트처치시에서 자매결연 30주년을 기념해 특별공연을 펼친다. ‘포카이쿠라’ 공연팀 10명이 마오리족 전통춤 ‘하카’로 첫 무대를 장식할 예정이다.주민 참여 무대에서는 송파구 27개 동에서 23개 팀이 오른다. 이들은 노래, 댄스, 국악, 합창, 난타 등 다양한 장르에서 1년간 갈고닦은 실력을 뽐낼 예정이다.마지막 무대는 지난해 대상팀인 위례동 ‘위올라잇’과 송파구립민속예술단이 꾸미는 축하 공연이다. 다양한 세대가 즐길 수 있는 화합의 장을 만들어 한마음어울마당의 의미를 더욱 깊게 할 것으로 기대된다고 구는 설명했다.서강석 송파구청장은 “송파구 ‘한마음어울마당’은 주민이 문화로 소통하는 특별한 자리”라며 “앞으로도 주민 참여와 글로벌 교류가 어우러진 축제를 만들어 송파의 문화적 저력을 널리 알리겠다”고 말했다.한편 올해 25회를 맞은 ‘한성백제문화제’는 오는 26일부터 28일까지 개최한다.안석 기자