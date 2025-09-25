대한매일상회 바로가기
양천구, 공항소음피해지역 장학생 330명 선발…‘역대 최대’

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-09-25 11:09
입력 2025-09-25 11:09

9월 29일부터 10월 17일까지
초·중·고·대학생 대상, 총 5억원
선발인원 전년 대비 약 70명 증가

이미지 확대
2025 양천구 공항소음피해지역 장학생 모집 안내문. 양천구 제공
2025 양천구 공항소음피해지역 장학생 모집 안내문. 양천구 제공


서울 양천구는 ‘공항소음피해지역 장학생’ 330명을 선발한다고 25일 밝혔다. 공항 소음으로 학습권을 침해받고 있는 소음대책지역 및 인근지역 거주 학생을 지원하기 위해서다.

특히 올해는 역대 최대 규모인 총 5억원의 장학금이 지급될 예정이며, 선발 인원도 전년 대비 약 70명 늘렸다.

장학생은 일반, 운동부, 소음피해 가중지역 등 3개 분야로 구분했다. 초·중·고등학생 153명, 대학생 177명을 선발하고, 초·중학생은 50만원, 고등학생은 100만원, 대학생은 200만원을 지원한다.

일반 장학생 대상은 지난 19일을 기준으로 양천구 공항소음대책지역 및 인근지역에 1년 이상 거주 중인 고등학생 133명, 대학생 177명 등 총 310명이다.

신청은 오는 29일부터 10월 17일까지 동주민센터를 방문하거나 등기우편으로 할 수 있다. 결과는 11월 중 개별 통보된다.

‘운동부 장학생과 소음피해 가중지역 장학생’은 가정형편, 학생품행 등을 종합적으로 고려하고, 학교장 추천을 거쳐 총 20명을 선발한다.

한편 구는 현재까지 총 1700여 명에게 약 25억원의 장학금을 지원했다.

이기재 양천구청장은 “지역적 한계로 피해받는 학생들이 공평하게 학업을 이어갈 수 있도록 장학금 규모를 꾸준히 확대하고 있다”며 “앞으로도 관계기관과 긴밀하게 소통하며 공항 소음 지역 학생들의 안정적인 교육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
