어린이가 안전한 금천…‘유괴 예방 집중 캠페인’

김주연 기자
수정 2025-09-26 14:26
입력 2025-09-26 14:26
서울 금천구가 어린이 유괴를 예방하기 위한 집중 캠페인을 펼친다고 26일 밝혔다.

금천 유괴 예방 교육 캠페인
금천 유괴 예방 교육 캠페인 유성훈(가운데) 서울 금천구청장이 지난 25일 금나래초 앞에서 학생들에게 유괴 예방 수칙을 안내하고 있다.
금천구 제공


금천구는 우선 전날 금나래초등학교 앞에서 어린이들과 보호자들에게 유괴 예방 안전 수칙을 배포했다. 유성훈 금천구청장을 비롯해 구청 관계자, 금천경찰서 관계자, 자율방재단 및 안전보안관 등 약 20명이 나섰다.

어린이가 지켜야 할 안전 수칙으로는 ▲낯선 사람이 주는 음식이나 선물 받지 않기 ▲외출 시 반드시 보호자에게 목적지 알리기 ▲등하교 시 사람 많은 큰길로 다니기 ▲위험 상황에서 큰소리로 도움 요청하기 등을 안내했다.

보호자가 챙겨야 할 안전 수칙으로는 ▲위급 상황 발생 시 112 신고 요령 알려주기 ▲보호자와 정한 안전한 길로만 다니도록 하기 ▲귀가시간 및 위치 미리 공유하기 ▲스마트 기기를 이용한 위치추적 기능 사용하기 ▲보호받을 수 있는 장소를 미리 알려주기 등이 꼽았다.

금천구는 앞으로도 자율방재단 주도로 진행되는 안전점검의 날 캠페인과 연계해 매달 각 동 초등학교를 중심으로 유괴 예방 캠페인을 이어간다.

또한 민간과 협력해 어린이 안전 위해요소 점검도 실시한다. 특히 하교 시간대 경찰 순찰이나 폐쇄회로(CC)TV 집중 관제를 실시하는 등 어린이 안전을 지키기 위해 최선을 다할 계획이다.



유성훈 금천구청장은 “최근 어린이 유괴 시도 사건이 잇달아 발생하는 만큼, 이에 대한 예방과 대응이 어느 때보다 중요하다”며 “어린이 안전을 최우선으로 삼아 아이들이 안심하고 학교를 다닐 수 있는 환경을 조성하겠다”고 강조했다.

김주연 기자
