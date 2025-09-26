서울 중구 “외식업 인재 키우고 일자리 연계한다”

이미지 확대 외식업 특화 직무양성과정 외식업 특화 직무양성과정

서울 중구 제공

이미지 확대 ‘맛있는 일자리, 외식업 구인·구직 연계 사업’ ‘맛있는 일자리, 외식업 구인·구직 연계 사업’

중구 제공

서울 중구가 직무교육으로 인재를 키우고 구민 맞춤 일자리를 창출하기 위한 프로그램을 새롭게 시작한다고 26일 밝혔다.중구에 따르면, 다음달 14일부터 오는 12월 18일까지 ‘2025 외식업 특화 직무양성과정’이 숭의여대에서 진행된다. 숭의여대·동국대 RISE 사업단과 함께 설계한 협력 교육과정이다.주요 과정은 레스토랑 매니저 아카데미, 카페·바 서비스 트레이닝 스쿨, 홈베이킹 클래스 등 3가지다. 외식업 창업이나 취업을 희망하는 구민들이 기초 과정과 심화 과정에서 역량을 키울 수 있도록 데 초점을 맞췄다.관심 있는 25세 이상 구민은 다음달 10일까지 홍보물의 QR코드에 접속해 신청하면 된다. 특히 다문화가정과 등록외국인 등 취업 취약계층까지 참여 대상을 확대했다.뿐만 아니라 중구는 한국외식중앙회와 협엽해 ‘맛있는 일자리, 외식업 구인·구직 연계 사업’을 운영한다. 음식점 종사자를 원하는 구직자와 인력을 구하는 업체 간 연결고리 역할을 할 것으로 기대된다.이번 교육의 각 과정을 이수한 수료자는 한국외식업중앙회나 중구 일자리플러스센터를 통해 취업을 우선 연계한다.김주연 기자